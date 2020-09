Reklama politikov v lokálnych médiách dostane zelenú. Diskriminácia skončila

Politiku vnímam z manažérskeho pohľadu. Ekonomický odbor som vyštudoval v Prahe, tretí stupeň vysokoškolského vzdelania som získal v Bratislave. Na svojom konte mám viaceré podnikateľské úspechy z minulosti. Založil som úspešnú módnu značku Otto Berg, ktorá si za viac ako 23 rokov pôsobenia na svetovom trhu získala uznanie a dôveru zákazníkov. Značka stavila na najvyššiu kvalitu a jej kolekcie sú vyrábané v najlepších fabrikách Európy. Do politiky som vstúpil ako úspešný manažér s presvedčením, že ak niekto vie riadiť firmu a ide do politiky, existuje predpoklad, že svoje zásady bude držať aj naďalej. Preto by som v nej sám uvítal viac úspešných manažérov, ktorí sa osvedčili v praxi, namiesto rojkov s veľkými predstavami a malými skúsenosťami. Svoje vlastné skúsenosti som obohatil aj o pôsobenie na akademickej pôde, kde som prednášal ako vysokoškolský pedagóg so špecializáciou na marketing. Stál som pri založení strany SaS a už päť rokov som generálnym manažérom strany. Z najvyššej riadiacej pozície zabezpečujem jej fungovanie. Transparentnosť považujem za najdôležitejšiu súčasť boja proti korupcii a čisté financovanie bez výhrad audítorov je pre mňa samozrejmosťou.

Poslanec parlamentu za stranu SaS a člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá

romanfoltin@gmail.com