Ďakujem, že ste sa nechali otestovať. Ale aj o tom, ako sa testovalo v sídle SaS

V úvode by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným na testovaní, zdravotníkom, armáde, polícii, hasičom, dobrovoľníkom za odvedenú prácu, pri ktorej vystavovali samých seba možnému riziku.

Mnohí z nás sa zúčastnili na celoplošnom testovaní na Covid19. Ako väčšina z nás vie, testovanie prebiehalo počas dvoch víkendov. Prvý víkend celoplošne, druhý víkend sa testovanie obyvateľov odohrávalo v okresoch s počtom pozitívnych vyšších ako 0,7 percenta. Druhé testovanie neprebiehalo ani v Bratislave ani v Košiciach.

Ohlásené testovanie na koronavírus vyvolalo u obyvateľov rozličné emócie. Samotnou kapitolou bola senzitivita antigénových testov a spochybňovanie ich kvality. Pričom tieto testy sú momentálne najrýchlejšou a najefektívnejšou metódou na určenie najinfekčnejších šíriteľov koronavírusu. Presne ako u PCR testov aj u antigénových testov sa robí výter z nosohltana. Výsledok máte už po 15 minútach. Senzitivita antigénových testov v laboratórnych podmienkach sa pohybuje okolo 96,5 percenta, uvádza švajčiarska spoločnosť Roche, ktorá testy distribuuje. Pri manuálnom antigénovom teste je percento identifikovaných pozitivít nižšie, avšak je to jediná možnosť, ako naraz otestovať veľké množstvo obyvateľstva. Na efektivitu testovania vplývajú faktory ako štádium ochorenia, vírusová nálož, koncentrácia vírusu v samotnej vzorke a samotná manipulácia so vzorkou.

Ako sa na celoplošné testovanie pozerali naši politici? Názory neboli jednotné, koalícia sa snažila vysvetliť dôležitosť testovania a argumentovala tým, že plošné testovanie pomôže zabrániť zdravotníckemu kolapsu, ktorý nám vzhľadom na nedostatok lôžok a zdravotného personálu hrozí. Záchrana ekonomiky je taktiež jedným z argumentov politikov z koalície. Opozícia bola, ako inak, proti takémuto rozhodnutiu. Nie zrovna ukážkovo sa zachoval predseda ĽSNS Marián Kotleba a jeho kolegovia, ktorí koronavírus verejne podceňovali a nakoniec zablokovali kvôli ich pozitívnym výsledkom rokovania parlamentu v dôležitom čase.

Samotná prezidentka vyjadrila spočiatku nedôveru a správala sa zdržanlivo. Za jej postojom môže byť aj fakt, že náš pán premiér informoval o takomto pláne vlády najskôr nemeckú kancelárku Angelu Merkel. Či pani prezidentka prijala Matovičovo verejné ospravedlnenie na sociálnych sieťach? Argument „Cez víkend som chcel pani prezidentke dopriať oddych...“ bol pravdepodobne dostačujúci. V konečnom dôsledku pani prezidentka plošné testovanie podporila a sila argumentov zvíťazila.

Rád by som napísal zopár viet o tom, ako prebiehalo testovanie v sídle strany Sloboda a Solidarita, na ktorého organizácii som sa sám so svojim tímom ľudí podieľal.

Prvý deň testovania, aj nebo bolo na nás hrdé

V Liberálnom dome, ktorý je sídlom SaS, sme testovali počas prvého testovacieho víkendu. Všetko nabralo rýchly spád, rozhodnutie, že strana SaS otvorí až 5 odberných miest, padlo pár hodín pred samotným testovaním. S myšlienkou vytvoriť odberné miesta na testovanie prišiel Juraj Droba. O pomoc ho požiadal samotný starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren, ktorému chýbalo niekoľko desiatok odberných miest. Samotnú iniciatívu ocenil a podporil aj Rišo Sulík. Ihneď sme začali s realizáciou tohto vcelku náročného projektu. Pustili sme sa do niekoľkodňovej náročnej prípravy, aby sme po organizačnej, materiálnej a personálnej stránke niečo neopomenuli. Uvedomovali sme si aj riziko možného mediálneho tlaku v prípade, že by sme na príprave tohto projektu niečo zanedbali. Chceli sme pomôcť a vložili sme do toho všetko. Obetovali sme všetok voľný čas, ktorý by sme mohli tráviť s našimi najbližšími a rozhodli sa konať.

Rozdelili sme priestory Liberálneho domu na 5 odberných častí podľa požadovaných kritérií, označili bielou farbou 2 metrové rozostupy vonku, vytvorili označenia, vyznačili odberné a registračné miesta, zabezpečili dezinfekcie a kopec ďalších povinností. Jeden by neveril, koľko úkonov bolo potrebných.

Takto sa zmenila kongresová miestnosť SaS

Nastal deň D, nástup bol už pred šiestou hodinou ráno. Prišli všetci. Dobrovoľníci, zdravotníci, zamestnanci a kolegovia. Všetci prišli s jediným cieľom. Pomôcť. Chvíľku po otvorení bol už na ulici slušný rad čakajúcich ľudí. Na moje počudovanie sa rad posúval rýchlo, v porovnaní s inými miestami, kde ľudia čakali aj niekoľko hodín.

Ranná príprava a nástup s ministrom Ivanom Korčokom a šéfom štátnych hmotných rezerv Jánom Rudolfom

Nálada bola pozitívna takisto aj reakcie občanov. Dostali sme obrovské množstvo pozitívnych reakcií ako „V SaSke to ide ako po masle“, „Prídite sa otestovať do sídla SaS, ide to rýchlo“ alebo „V Liberálnom dome sa testuje a nečaká sa dlho“. V najväčšom návale sme dokázali otestovať až 200 ľudí za hodinu. Je to obdivuhodný výkon. Počas celej doby sme prostredníctvom sociálnych sietí zdieľali aktuálny stav čakacej doby. Vypomáhali ministri, poslanci a ľudia z prostredia SaS ako Richard Sulík, Ivan Korčok, Ján Rudolf, Milan Laurenčík, Radovan Sloboda, Janka Cigániková, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Jarka Halgašová, Juraj Droba a iní.

Počas víkendu sme sa stretli aj s humornými situáciami, napríklad, keď sa prišla otestovať rodinka z Číny a pri čakaní na výsledky človek, ktorý vyhlasoval mená to po prvom mene vzdal a išiel výsledky odovzdať osobne, keďže nikto na jeho výzvu nereagoval .

O tom, ako prebiehalo testovanie v sídle strany SaS, si môžete pozrieť aj v diskusii na facebooku, v ktorej som vystúpil spoločne s kolegami Jurajom Drobom a Miroslavom Žiakom: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1087006975070462&ref=watch_permalink

Na záver asi len toľko, že táto iniciatíva nebola zbytočná, o čom svedčia aj verejné reakcie typu „Plošné testovanie bolo záchranou v kritickej chvíli“ ako i pozitívna reakcia našej pani prezidentky „Víkendové testovanie sa nepochybne podarilo zvládnuť“.

Chovajme sa naďalej zodpovedne voči sebe a ostatným, nezabúdajme, že stále platí svedomité dodržiavanie R – O – R (ruky, odstup, rúško).